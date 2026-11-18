В июле в Нидерландах осквернили около 150 могил советских воинов на мемориальном кладбище «Советское поле славы» под городом Лесден. Неизвестные нанесли на надгробия оскорбительные надписи. Посольство России заявило, что будет добиваться привлечения виновных к ответственности и восстановления памятников.