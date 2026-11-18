В Казахстане неизвестные разрушили памятник 72 бойцам Красной армии
В городе Таразе Жамбылской области Казахстана неизвестные практически полностью разрушили памятную стелу на месте захоронения 72 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило генконсульство России в Алма-Ате.
По данным диппредставительства, памятник был установлен на месте госпитального захоронения неизвестных военнослужащих, скончавшихся в эвакуационных госпиталях Джамбула (прежнее название Тараза). Монумент открыли 15 октября после масштабной реконструкции, проведенной на средства российской стороны.
Генконсульство назвало произошедшее «вопиющим актом вандализма» и потребовало от властей Казахстана провести всестороннее расследование, установить виновных и привлечь их к ответственности. Дипломаты направили соответствующую ноту в представительство МИД Казахстана в Алма-Ате.
В июле в Нидерландах осквернили около 150 могил советских воинов на мемориальном кладбище «Советское поле славы» под городом Лесден. Неизвестные нанесли на надгробия оскорбительные надписи. Посольство России заявило, что будет добиваться привлечения виновных к ответственности и восстановления памятников.