Посольство РФ направило Польше протест из-за сноса памятника в Пыжице
Посольство России в Польше направило властям страны протест в связи со сносом памятника советско-польскому воинскому братству в городе Пыжице. Об этом сообщило диппредставительство в Telegram-канале.
Демонтаж мемориала является прямым и грубым нарушением соглашения между правительствами России и Польши о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 г., отметили в посольстве. Снос памятника – попытка фальсификации истории и стирания из памяти польского народа сведений о героизме советских солдат.
Памятник советским воинам, погибшим в 1941–1945 гг., был демонтирован 31 июля по решению польских властей.
17 июля также сообщалось, что МИД России выразил протест временному поверенному в делах Эстонии в РФ Мареку Юхтеги в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что судьба останков 795 советских солдат и офицеров, захороненных на этом месте, остается неизвестной.