Посольство РФ направило Польше протест из-за сноса памятника в Пыжице

Демонтаж мемориала является прямым и грубым нарушением соглашения между правительствами России и Польши о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 г., отметили в посольстве. Снос памятника – попытка фальсификации истории и стирания из памяти польского народа сведений о героизме советских солдат.