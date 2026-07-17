РФ заявила протест представителю Эстонии после сноса памятника советским воинам
Москва заявила протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и воинскими захоронениями», – говорится в сообщении.
В Эстонии снесли памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Захарова заявила, что судьба останков советских солдат неизвестна.
2 июля РФ направила ноту протеста Швеции после атаки БПЛА на посольство в Стокгольме. Тогда один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. В самом диппредставительстве возложили ответственность на Швецию за атаку дронов.