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РФ заявила протест представителю Эстонии после сноса памятника советским воинам

Ведомости

Москва заявила протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и воинскими захоронениями», – говорится в сообщении.

В Эстонии снесли памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Захарова заявила, что судьба останков советских солдат неизвестна.

2 июля РФ направила ноту протеста Швеции после атаки БПЛА на посольство в Стокгольме. Тогда один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. В самом диппредставительстве возложили ответственность на Швецию за атаку дронов.

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