РФ заявила протест представителю Эстонии после сноса памятника советским воинам

2 июля РФ направила ноту протеста Швеции после атаки БПЛА на посольство в Стокгольме. Тогда один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. В самом диппредставительстве возложили ответственность на Швецию за атаку дронов.