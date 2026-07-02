Россия направила ноту протеста Швеции после атаки БПЛА на посольство
Посольство России в Швеции направило в МИД иностранного государства ноту протеста после атаки дронов на здание дипмиссии, сообщил «Вестям» посол РФ Сергей Беляев.
«Соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», – отметил дипломат.
По словам Беляева, Москва не фиксирует никаких результатов расследований за два года периодических атак беспилотников на дипмиссию.
2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вызовет посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон из-за атаки на посольство. На территории здания в Стокгольме в этот день упали два беспилотника. Один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. В самом диппредставительстве возложили ответственность на Швецию за атаку дронов. Это не первый инцидент с атаками дронов на посольство, такие же происшествия фиксировались и в сентябре, и в мае 2025 г., и ранее.