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Россия направила ноту протеста Швеции после атаки БПЛА на посольство

Ведомости

Посольство России в Швеции направило в МИД иностранного государства ноту протеста после атаки дронов на здание дипмиссии, сообщил «Вестям» посол РФ Сергей Беляев.

«Соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», – отметил дипломат.

По словам Беляева, Москва не фиксирует никаких результатов расследований за два года периодических атак беспилотников на дипмиссию.

2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вызовет посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон из-за атаки на посольство. На территории здания в Стокгольме в этот день упали два беспилотника. Один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. В самом диппредставительстве возложили ответственность на Швецию за атаку дронов. Это не первый инцидент с атаками дронов на посольство, такие же происшествия фиксировались и в сентябре, и в мае 2025 г., и ранее.

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