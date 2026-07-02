Россия направила ноту протеста Швеции после атаки БПЛА на посольство

2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вызовет посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон из-за атаки на посольство. На территории здания в Стокгольме в этот день упали два беспилотника. Один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. В самом диппредставительстве возложили ответственность на Швецию за атаку дронов. Это не первый инцидент с атаками дронов на посольство, такие же происшествия фиксировались и в сентябре, и в мае 2025 г., и ранее.