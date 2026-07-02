Посольство РФ возложило ответственность на Швецию за атаку дронов

2 июля на территории посольства РФ в Швеции упали два беспилотника. Один из них облил территорию красной краской, на втором закрепили муляж взрывного устройства. Посольство усмотрело в атаке провокацию с «откровенной попыткой запугивания» сотрудников российской миссии: «На это скажем прямо – не получится».