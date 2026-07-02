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Посольство РФ возложило ответственность на Швецию за атаку дронов

Ведомости

Ответственность за атаки дронов на российское посольство в Швеции лежит на Стокгольме. Об этом заявили в российском посольстве.

«Вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», – говорится в сообщении.

2 июля на территории посольства РФ в Швеции упали два беспилотника. Один из них облил территорию красной краской, на втором закрепили муляж взрывного устройства. Посольство усмотрело в атаке провокацию с «откровенной попыткой запугивания» сотрудников российской миссии: «На это скажем прямо – не получится».

Российское диппредставительство в Швеции атакуют не впервые. В сентябре 2025 г. на территорию посольства сбросили пластиковый пакет с краской. Похожее нападение случилось 25 мая прошлого года, также дроны трижды атаковали торговое представительство России в Стокгольме.

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