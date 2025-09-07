Посольство России в Швеции снова атаковали с помощью дрона

Атака произошла рано утром 7 сентября, она стала не первой в этом году. В димписсии напомнили, что похожее нападение случилось 25 мая, а летом дроны трижды атаковали торговое представительство России в Стокгольме. Во всех случаях расследования шведской полиции не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций, отметили в посольстве.