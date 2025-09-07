Посольство России в Швеции снова атаковали с помощью дрона
Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием беспилотника, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Об этом сообщает Telegram-канал российского посольства.
Атака произошла рано утром 7 сентября, она стала не первой в этом году. В димписсии напомнили, что похожее нападение случилось 25 мая, а летом дроны трижды атаковали торговое представительство России в Стокгольме. Во всех случаях расследования шведской полиции не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций, отметили в посольстве.
«Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий», – говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что речь идет о прямом нарушении шведского законодательства – по совместному ходатайству посольства России и полиции Швеции над посольством и торгпредством России установлена бесполетная зона.
21 августа сообщалось, что на здание торгпредства России в Швеции вновь сбросили пакет с краской при помощи дрона. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта атака стала возможной из-за попустительства местных властей. Предыдущий инцидент произошел 5 июля. Тогда Москва заявила решительный протест шведской стороне.