Захарова: атака на торгпредство РФ произошла при попустительстве Стокгольма
Очередная атака с использованием беспилотника на торговое представительство России в Швеции стала возможной из-за попустительства местных властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей», – говорится в комментарии ведомства.
По информации МИДа, Стокгольм не может или не хочет привлечь злоумышленников к ответственности.
МИД РФ напомнил властям Швеции об их обязательствах по Венской конвенции, в том числе о необходимости обеспечивать физическую защиту и неприкосновенность российских диппредставительств. Кроме того, по данным министерства, над территориями посольства и торгового представительства установлена бесполетная зона, что делает атаки нарушением и внутреннего законодательства Швеции.
21 августа сообщалось, что на здание торгпредства России в Швеции вновь сбросили пакет с краской при помощи дрона. Предыдущая подобная атака произошла 5 июля. Тогда Москва заявила решительный протест шведской стороне.