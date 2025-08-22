Захарова: атака на торгпредство РФ произошла при попустительстве Стокгольма

МИД РФ напомнил властям Швеции об их обязательствах по Венской конвенции, в том числе о необходимости обеспечивать физическую защиту и неприкосновенность российских диппредставительств. Кроме того, по данным министерства, над территориями посольства и торгового представительства установлена бесполетная зона, что делает атаки нарушением и внутреннего законодательства Швеции.