Россия заявила Швеции решительный протест из-за очередной атаки на торгпредство

Предыдущая подобная атака была зафиксирована 17 июня. Тогда в посольстве России в Стокгольме напомнили о содержании ст. 2 двусторонней Конвенции о правовом положении торгового представительства между РФ и Швецией. В соответствии с ней организация находится под иммунитетом, а значит, Швеция должна соблюдать свои международные обязательства по обеспечению неприкосновенности территории представительства.