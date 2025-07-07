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Россия заявила Швеции решительный протест из-за очередной атаки на торгпредство

Ведомости

МИД РФ заявил решительный протест шведской стороне из-за очередной атаки БПЛА на российское торговое представительство в Стокгольме, которая произошла 5 июля. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

Москва потребовала от властей Швеции соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. Кроме того, МИД РФ призвал Стокгольм к принятию мер по установлению личностей и привлечению к ответственности злоумышленников, которые причастны к неоднократным атакам на российские учреждения в стране.

Торгпредство РФ подверглось нападению с использованием дрона 5 июля – с помощью беспилотника на здание сбросили пакет с краской. В Москве призвали Швецию расследовать это и другие нападения БПЛА.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в ведомство вызовут шведского посла. 7 июля он прибыл в министерство.

Предыдущая подобная атака была зафиксирована 17 июня. Тогда в посольстве России в Стокгольме напомнили о содержании ст. 2 двусторонней Конвенции о правовом положении торгового представительства между РФ и Швецией. В соответствии с ней организация находится под иммунитетом, а значит, Швеция должна соблюдать свои международные обязательства по обеспечению неприкосновенности территории представительства.

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