Посла Швеции вызовут в МИД России после нападения на торгпредство в Стокгольме

Инцидент произошел в ночь на 5 июля, сообщал Telegram-канал российского посольства. По его данным, торговое представительство подверглось нападению с использованием дрона – с помощью беспилотника сбросили пакет с краской. В Москве призвали Швецию расследовать эту и другие нападения БПЛА, установить инициаторов и исполнителей акций и привлечь их к ответственности.