Посла Швеции вызовут в МИД России после нападения на торгпредство в Стокгольме
Посол Швеции будет вызван в МИД России после нападения неизвестных на торговое представительство РФ Стокгольме, сообщила «РИА Новости» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Будет вызван посол», – сказала она.
Инцидент произошел в ночь на 5 июля, сообщал Telegram-канал российского посольства. По его данным, торговое представительство подверглось нападению с использованием дрона – с помощью беспилотника сбросили пакет с краской. В Москве призвали Швецию расследовать эту и другие нападения БПЛА, установить инициаторов и исполнителей акций и привлечь их к ответственности.