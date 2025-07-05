Дрон сбросил пакет с краской на торговое представительство России в Швеции

Инцидент произошел около 3:30 (4:30 мск). С использованием беспилотника на торговое представительство был сброшен пакет с краской. По данным посольства, это не первая атака на часть дипмиссии РФ в Швеции – аналогичный инцидент зафиксировали 17 июня. Представительство и посольства подвергаются подобным атакам уже более года, говорится сообщении.