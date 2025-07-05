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Дрон сбросил пакет с краской на торговое представительство России в Швеции

Ведомости

В ночь на 5 июля торговое представительство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона, на здание сбросили пакет с краской, сообщает Telegram-канал российского посольства.

Инцидент произошел около 3:30 (4:30 мск). С использованием беспилотника на торговое представительство был сброшен пакет с краской. По данным посольства, это не первая атака на часть дипмиссии РФ в Швеции – аналогичный инцидент зафиксировали 17 июня. Представительство и посольства подвергаются подобным атакам уже более года, говорится сообщении.

Там напомнили, что Москва неоднократно обращалась к шведской полиции и в МИД страны с призывами пресечь атаки и выполнять обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий.

Российская сторона требует расследовать эту и другие атаки БПЛА, установить инициаторов и исполнителей акций и привлечь их к ответственности, подчеркнули в посольстве.

25 мая беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в посольство России в Швеции. По данным диппредставительства, для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья. После произошедшего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению направить запрос в МИД России для выяснения обстоятельств подобных атак.

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