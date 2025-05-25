Емкость с краской сбросили на посольство РФ в Швеции с беспилотника
На российское посольство в Швеции совершено нападение с использование дрона: беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом, сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Инцидент произошел 25 мая около 3:40 (4:40 мск). Для нападения использовалась стеклянная емкость, которая, как подчеркнули в посольстве, при сбросе с высоты могла нанести людям тяжелые увечья. Это придает «особый цинизм» инциденту, подчеркивается в сообщении.
Подобные нападения продолжаются уже больше года, а российское посольство неоднократно призывало шведскую полицию и МИД страны пресечь подобные атаки, добавили в диппредставительстве.
В середине апреля посольство России в Стокгольме подверглось акту вандализма – тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской. 28 января полиция задержала мужчину, который попытался проехать на машине на территорию посольства России. В ноябре прошлого года сообщалось о «сбросе неким дроном» краски на территорию российского дипломатического представительства.