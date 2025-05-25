Емкость с краской сбросили на посольство РФ в Швеции с беспилотника

В середине апреля посольство России в Стокгольме подверглось акту вандализма – тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской. 28 января полиция задержала мужчину, который попытался проехать на машине на территорию посольства России. В ноябре прошлого года сообщалось о «сбросе неким дроном» краски на территорию российского дипломатического представительства.