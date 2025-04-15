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Перед посольством РФ в Стокгольме бросили емкости с краской

Ведомости

Посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма, заявила пресс-служба дипмиссии в Швеции в своем Telegram-канале.

На асфальт перед центральным входом в служебное здание посольства бросили емкости с краской. Информацию об этом передали в шведскую полицию. После этого в МИД Швеции была направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны по обеспечению неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства, говорится в сообщении.

За прошедший год это уже одиннадцатый инцидент вандализма. Согласно сообщению пресс-службы посольства, расследования, которые якобы проводили шведские правоохранительные органы, не принесли результатов.

28 января в Стокгольме полиция задержала мужчину, который попытался проехать на машине на территорию посольства России. Мотивы задержанного не были известны.

29 ноября 2024 г. посольство России в Швеции писало об очередном акте вандализма в Стокгольме. Тогда сообщалось о «сбросе неким дроном» краски на территорию российского дипломатического представительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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