Перед посольством РФ в Стокгольме бросили емкости с краской
Посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма, заявила пресс-служба дипмиссии в Швеции в своем Telegram-канале.
На асфальт перед центральным входом в служебное здание посольства бросили емкости с краской. Информацию об этом передали в шведскую полицию. После этого в МИД Швеции была направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны по обеспечению неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства, говорится в сообщении.
За прошедший год это уже одиннадцатый инцидент вандализма. Согласно сообщению пресс-службы посольства, расследования, которые якобы проводили шведские правоохранительные органы, не принесли результатов.
28 января в Стокгольме полиция задержала мужчину, который попытался проехать на машине на территорию посольства России. Мотивы задержанного не были известны.
29 ноября 2024 г. посольство России в Швеции писало об очередном акте вандализма в Стокгольме. Тогда сообщалось о «сбросе неким дроном» краски на территорию российского дипломатического представительства.