Перед посольством РФ в Стокгольме бросили емкости с краской

На асфальт перед центральным входом в служебное здание посольства бросили емкости с краской. Информацию об этом передали в шведскую полицию. После этого в МИД Швеции была направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны по обеспечению неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства, говорится в сообщении.