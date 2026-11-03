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Число жертв медведей в России выросло до 31

Инна Шульгина

Число погибших от нападений медведей в России выросло до 31. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе сообщений региональных властей и открытых данных.

Пятеро человек погибли в Томской области. 3 ноября глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова сообщила ТАСС, что в зимовье обнаружили останки 55-летнего охотника со следами нападения медведя. Хищник ликвидирован.

Больше всего несчастных случаев – девять – зафиксировано в Красноярском крае.

2 ноября в тайге в Томской области нашли тело 62-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для нападения медведя. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали частый выход медведей к людям с несколькими факторами. В Минприроды утверждали, что в Сибири сейчас нет ни кедрового ореха, ни лещины, ни ягод, ни грибов, из-за чего медведь остается несытым перед зимовкой. Также это связано со слабым ходом лосося в регионе на фоне общего роста популяции медведей. Рост популяции, в свою очередь, эксперты объяснили тем, что «россияне меньше охотятся».

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