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Собянин: силы ПВО за ночь сбили 69 летевших на Москву беспилотников

Инна Шульгина

С полуночи 3 ноября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, летевших на Москву. Это следует из сообщений мэра Сергея Собянина.

Вечером 2 ноября было ликвидировано еще 28 БПЛА на подлете к Москве, сообщал мэр. О последних 13 нейтрализованных устройствах Собянин проинформировал в 05:36 мск.

Росавиация ограничила работу всех четырех столичных аэропортов.

В течение дня 2 ноября силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщали в Минобороны РФ. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, а также над Московским регионом.

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