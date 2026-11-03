Собянин: силы ПВО за ночь сбили 69 летевших на Москву беспилотников
С полуночи 3 ноября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, летевших на Москву. Это следует из сообщений мэра Сергея Собянина.
Вечером 2 ноября было ликвидировано еще 28 БПЛА на подлете к Москве, сообщал мэр. О последних 13 нейтрализованных устройствах Собянин проинформировал в 05:36 мск.
Росавиация ограничила работу всех четырех столичных аэропортов.
В течение дня 2 ноября силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщали в Минобороны РФ. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, а также над Московским регионом.