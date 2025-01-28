В Швеции мужчину задержали за попытку проехать на машине в посольство России

В посольстве уточнили, что обращались в полицию и сообщали о происходящем в МИД Швеции, но злоумышленники так и не были найдены. Там призвали Стокгольм провести тщательное расследование всех инцидентов против российской дипмиссии и привлечь виновных к ответственности.