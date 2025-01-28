В Швеции мужчину задержали за попытку проехать на машине в посольство России
В Стокгольме полиция задержала мужчину, который предпринял попытку проехать на территорию посольства России в Швеции на машине. Об этом сообщило издание Sweden Herald со ссылкой на пресс-секретаря полиции Дэниела Викдаля.
Задержанному за попытку незаконного проникновения 45 лет. Его задержали, когда он находился в машине. Мотивы мужчины неизвестны.
29 ноября 2024 г. посольство России в Швеции писало об акте вандализма в Стокгольме. Тогда сообщалось о «сбросе неким дроном» краски на территорию российского дипломатического представительства. По информации российской стороны, с мая подобный инцидент стал уже десятым.
В посольстве уточнили, что обращались в полицию и сообщали о происходящем в МИД Швеции, но злоумышленники так и не были найдены. Там призвали Стокгольм провести тщательное расследование всех инцидентов против российской дипмиссии и привлечь виновных к ответственности.