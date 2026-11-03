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Минтранс предложил запретить питбайкам выезжать на дороги общего пользования

Ксения Наумчик
Erik Mclean / Unsplash
Erik Mclean / Unsplash

Минтранс предложил запретить движение по дорогам общего пользования для транспортных средств и механизмов, правила использования которых не установлены ПДД. Под это определение, в частности, подпадают питбайки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений, подготовленный ведомством.

В министерстве отмечают, что действующие правила не регулируют движение питбайков, а обязательная регистрация такой техники законом не предусмотрена. При этом, по данным ГИБДД, число погибших в ДТП с участием подростков на питбайках ежегодно растет. Предлагаемые ограничения могут затронуть и самодельную технику, на которую отсутствуют необходимые документы.

Кроме того, Минтранс намерен ограничить передвижение на электросамокатах по улицам, бульварам, набережным и скверам для детей младше 16 лет. Подростки старшего возраста и взрослые смогут пользоваться велодорожками, велосипедными зонами, полосами для велосипедистов и проезжей частью жилых зон.

16 октября в пресс-службе разработчика системы Netvision сообщили «Ведомостям», что в Самарской области начал работать сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который выявляет нелегальные поездки на питбайках по дорогам общего пользования. За три недели система зафиксировано более 500 нарушений в центре региональной столицы.

В конце апреля Московская областная дума утвердила законопроект, который запрещает продажу горюче-смазочных материалов, включая бензин и дизельное топливо, несовершеннолетним. Мера направлена на снижение аварийности с участием спортивной мототехники – питбайков и квадроциклов. Закон вступил в силу с 1 сентября.

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