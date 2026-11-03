Минтранс предложил запретить питбайкам выезжать на дороги общего пользования

В министерстве отмечают, что действующие правила не регулируют движение питбайков, а обязательная регистрация такой техники законом не предусмотрена. При этом, по данным ГИБДД, число погибших в ДТП с участием подростков на питбайках ежегодно растет. Предлагаемые ограничения могут затронуть и самодельную технику, на которую отсутствуют необходимые документы.