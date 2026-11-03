Калашников: МВД внесет законопроект об оргнаборе мигрантов за два-три месяца
МВД должно внести в Госдуму законопроект об организованном наборе иностранных граждан в течение двух-трех месяцев. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) в интервью «Ведомостям».
«Сейчас МВД дорабатывает законопроект об оргнаборе. В течение двух-трeх месяцев документ должен быть окончательно подготовлен и внесен в правительство. Там министерства должны урегулировать разногласия: год назад их было около 100», – сказал он.
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в октябре поддержали проведение эксперимента по оргнабору иностранцев. Глава организации Сергей Черногаев говорил, что оргнабор должен обеспечивать приоритет российских граждан при трудоустройстве, привлекать иностранного работника под реальную кадровую потребность и заранее фиксировать детали – работодателя, профессию и условия занятости.
Предполагалось, что эксперимент по оргнабору мигрантов начнется 1 января 2027 г. и продлится до 31 декабря 2029 г. во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области, писали «Ведомости» в январе. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил в конце октября, что доработанная версия проекта предполагает, что первый этап эксперимента стартует после 1 марта 2027 г. (вместо 1 января), второй – после 1 января 2029 г.