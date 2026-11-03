Калашников: МВД внесет законопроект об оргнаборе мигрантов за два-три месяца

Предполагалось, что эксперимент по оргнабору мигрантов начнется 1 января 2027 г. и продлится до 31 декабря 2029 г. во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области, писали «Ведомости» в январе. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил в конце октября, что доработанная версия проекта предполагает, что первый этап эксперимента стартует после 1 марта 2027 г. (вместо 1 января), второй – после 1 января 2029 г.