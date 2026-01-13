Эксперимент по оргнабору иностранцев на работу затронет 87 субъектов России

Эксперимент по оргнабору иностранцев на работу затронет 87 субъектов РоссииОн пройдет в 2027–2029 годах и запретит другие способы их трудоустройства
Организованный набор иностранцев и лиц без гражданства на работу начнется в РФ в качестве эксперимента. Его проведут с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2029 г. во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. За оргнабор будет отвечать МВД, следует из поправок в закон, с которыми ознакомились «Ведомости».
Компании, индивидуальные предприниматели (ИП) и физлица, которым нужны иностранные работники, войдут в реестр работодателей, а граждане, собирающиеся трудиться в России, – в реестр иностранных работников (РИР). Учетные записи в них будут действительны не более одного года.
Участники эксперимента получат специальные идентификационные карты. Срок временного пребывания визового иностранца в РФ будет определяться сроком действия визы, а безвизового – действием учетной записи в РИРе.
Правительство наделяется правом ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда устанавливать допустимую долю иностранных работников для найма по оргнабору. На территории проведения эксперимента другие способы привлечения иностранцев на работу исключаются.
За работу вне своего региона, на другой должности или у иного работодателя иностранца исключат из РИРа. Он сможет повторно подать заявление о включении не ранее чем через год. Исключение грозит и за случай, когда работодатель потерял контакт с работником и не смог установить его местонахождение в течение более трех рабочих дней. За это иностранца также включат в реестр контролируемых лиц. Выйти из него он сможет, доказав уважительную причину.
В 22 млрд руб.
За иностранного работника в бюджет субъекта будет поступать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде фиксированного авансового платежа размером 1200 руб. ежемесячно. Его перечислит налоговый агент (если иностранец работает в организации или у ИП) либо сам работник (если он трудится у физлица).
Размер авансовых платежей будут индексировать по региональным коэффициентам. Кроме того, платеж увеличится, если вместе с иностранным работником в РФ живут члены его семьи, находящиеся у него на иждивении. Доплату рассчитают как половину суммы авансового платежа, умноженную на количество иждивенцев. За неуплату этого НДФЛ иностранному работнику сократят срок временного пребывания в стране.
После подписания президентом документы вступят в силу с 1 января 2027 г. При этом для компаний, ИП и физлиц, уже нанимающих иностранных работников, будет переходный период.
Если иностранцы прибыли в РФ без визы, то для сохранения трудовых отношений с ними работодатель должен в течение 180 дней после вступления изменений в силу внести себя в реестр работодателей. Иностранец должен войти в РИР. Гражданин, прибывший в РФ на основании визы, и его работодатель должны войти в реестры в течение 12 месяцев с даты выдачи разрешения на работу иностранцу, но не позднее 180 дней (около шести месяцев) с момента вступления изменений в силу. В случае невыполнения этих требований работник должен покинуть страну, а работодатель не сможет привлекать иностранцев два года.
Когда компании РФ в основном привлекали для работы низкоквалифицированную рабочую силу из СНГ, иностранцы были неконтролируемы: жили, где хотели, меняли работодателей, при этом иногда нарушая законодательство, говорит генеральный директор компании по привлечению персонала из-за рубежа «Трудоргнабор» Максим Емельянов. С введением оргнабора нанимать иностранцев будут иметь право только работодатели, которые смогут взять ответственность за них (обеспечить местом для пребывания в РФ и медстраховкой, оформить необходимые документы), уточняет Емельянов. Среди секторов экономики, которые прежде всего затронет оргнабор, он назвал сельское хозяйство, логистику (в том числе складской сектор), а также легкую промышленность.
Наряду с полноценным введением оргнабора возможен отток из РФ граждан, которые приехали для работы из стран СНГ, предположил Емельянов. «Российские работодатели осваивают новые направления привлечения трудовых ресурсов, среди которых Индия, Бангладеш и Вьетнам. В дальнейшем они могут стать приоритетными, уже есть позитивный опыт», – сказал он.
От введения оргнабора можно ожидать скорее позитивных, пусть и не очень больших, эффектов для региональных бюджетов, считает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Землянский. Инициатива прежде всего направлена на легализацию незаконной трудовой деятельности мигрантов, отмечает он. Если она будет успешной, большая, нежели сейчас, часть мигрантов будет платить НДФЛ, говорит Землянский.
В миграционной политике РФ идет переход от количественного подхода к качественному, считает первый заместитель генерального директора рекрутинговой компании «Интруд» София Батура. Стихийная миграция постепенно вытесняется управляемыми форматами, а роль работодателя как ключевого участника миграционной политики усиливается, говорит она. Именно на бизнес все в большей степени возлагается ответственность за легальность, адаптацию и фактическую занятость иностранных работников, отмечает Батура.