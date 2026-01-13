Эксперимент по оргнабору иностранцев на работу затронет 87 субъектов России

В 22 млрд руб.

оценило МВД ежегодные поступления в бюджетную систему РФ от поправок в закон. Сам оргнабор предусматривает платные процедуры. Изменение цели визита в РФ на трудовую обойдется иностранцам в 30 000 руб. госпошлины. Включение в реестр работодателей МВД оценило в 15 000 руб. для организаций и 1000 руб. для физлиц. Столько же (1000 руб.) будет стоить включение в РИР. За выдачу идентификационной карты иностранного работника придется заплатить 5000 руб., а за изменение субъекта, если иностранец трудится у физлица, – 10 000 руб. При этом сумма НДФЛ, которую уплачивают иностранцы по патенту, ежегодно увеличивается. В 2022 г. субъекты получили 97,2 млрд руб., в 2023 г. – 106,7 млрд руб., а в 2024 г. – почти 124 млрд руб. За пять месяцев 2025 г. сумма уплаченного НДФЛ, по данным МВД, составила 63 млрд руб.