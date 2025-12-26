Миграционной политике придают организованности

1 / 10

С 2000 г. по инициативе ООН в мире отмечается День мигранта. Праздник учрежден в честь принятия Международной конвенции о защите таких работников и членов их семей (1990) и призван способствовать распространению информации об их трудовых правах. Где в мире больше всего мигрантов – в галерее «Ведомостей».



По данным ООН, США остаются абсолютным лидером по числу мигрантов: в 2024-2025 гг. их численность достигла 52,4 млн человек, или около 17,4% от населения страны. Почти каждый десятый мигрант занят в строительной сфере. Нелегалы составляют около 4-5% рабочей силы США. По словам президента Дональда Трампа, Штаты принимают слишком много людей из «адских дыр». 16 декабря он ввел полный запрет на въезд гражданам Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сьерра-Леоне, Южного Судана, Сирии и Палестины. / Zuma / TASS