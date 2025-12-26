Миграционной политике придают организованности

Миграционной политике придают организованностиВ 2026 году ускорят переход к целевому набору иностранцев на работу и ужесточат медосвидетельствование
Власти сформировали новый подход к миграционной политике. Теперь он проявляется и в стратегических, и в нормативных документах. Он заключается в использовании мигрантов под чутким контролем государства только там, где они реально нужны. Инструменты контроля и оценки нужности дорабатываются все тщательнее.
Одним из самых обсуждаемых нормативных правовых актов (НПА) этого года стала новая концепция государственной миграционной политики на 2026–2030 гг. Ее задача – сократить число нелегалов и увеличить долю иностранцев, привлекаемых к работе в стране с помощью оргнабора исходя из потребностей экономики. На работодателей возложат обязанность по сопровождению процесса пребывания иностранных специалистов в РФ. Правительство уже работает над законопроектом, говорил в декабре депутат Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»). Для сокращения нерегулируемого сегмента рынка труда компании будут стимулировать к использованию организованных форм привлечения иностранцев.
Миграционная политика рассматривается теперь как вспомогательный инструмент для восполнения дефицита в приоритетных отраслях экономики, рассказывал член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Волох. В следующем году ожидается подготовка НПА для целевого набора иностранцев, который полноценно должен стартовать в 2027 г., уточнил тогда же член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов не исключил, что перед массовым запуском проекта по оргнабору в одном из субъектов РФ могут реализовать пилотный проект, чтобы отработать необходимые инструменты и механизмы.
Оргнабор невозможен без межправительственных соглашений с государствами исхода иностранцев, говорит заместитель генерального директора рекрутинговой компании «Интруд» София Батура. По ее словам, работодателям нужны гарантии качественного отбора кандидатов, оценки их компетенций и регламентированные сроки для оформления документов. В этом году провели миграционную амнистию, позволяющую урегулировать свое положение тем, кто находится в стране без законных оснований. К итогам года можно отнести и внедрение реестра контролируемых лиц для иностранцев, без разрешения находящихся в России, продолжает Коженов. Замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в ноябре говорил, что там числится 775 000 человек (цитата по «Российской газете»). Всего же на начало 2025 г. в России находилось 6,3 млн иностранцев.
Эффективность контроля за въездом иностранцев повысит и цифровизация передачи результатов медосвидетельствования, считает Волох. Белый дом одобрил законопроекты зампреда Госдумы Ирины Яровой о выделении в отдельный состав административных правонарушений отказа и уклонения иностранца от медосвидетельствования. Кроме того, ответственность наступит за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В октябре «Ведомости» также писали, что Минздрав предложил с 1 марта 2026 г. проверять иностранцев на наличие гепатитов В и С.
Сменились и кураторы сферы миграции. Отдельного ведомства пока не появилось. Но в апреле при МВД была создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, которую возглавил первый замминистра внутренних дел Андрей Кикоть.
Последние два года – время наведения порядка в миграции и усиления государственного контроля за приезжающими в РФ, говорит руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Законы дают им один выбор: легализация по правилам или выезд из России. Работодателей, как отмечает эксперт, все больше привлекают специалисты из визовых стран. Этот способ обеспечивает больше контроля как за самими компаниями, так и за иностранцами, приезжающими на работу. Граждане из безвизовых стран сейчас, даже имея трудовой договор с работодателем, часто сталкиваются с сокращением срока нахождения в РФ из-за не поставленного на миграционной карте штампа, говорит Минушкина.
Мышление работодателей в вопросе привлечения иностранцев меняется, считает эксперт. А основной запрос от них – как оформить иностранцев на работу, чтобы компанию не привлекли к административной и уголовной ответственности.
В подготовке материала принимала участие Татьяна Акиншина