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Shaman внесен в базу данных военной разведки Украины

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российского певца Shaman (Ярослав Дронов) внесли в базу данных военной разведки Украины, следует из информации на сайте украинского силового ведомства.

Его сочли «главным патриотическим артистом России и голосом специальной военной операции». Основанием для внесения в реестр ГУР Украины стала его поддержка действий российских властей на Украине, выступления в новых регионах.

Дронов внесен в черный список War&Sanctions. На ноябрь 2026 г. там собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых украинская разведка связывает с «российской пропагандой». 

Накануне в базу ГУР Украины попал российский телеведущий Леонид Якубович.

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