Shaman внесен в базу данных военной разведки Украины
Российского певца Shaman (Ярослав Дронов) внесли в базу данных военной разведки Украины, следует из информации на сайте украинского силового ведомства.
Его сочли «главным патриотическим артистом России и голосом специальной военной операции». Основанием для внесения в реестр ГУР Украины стала его поддержка действий российских властей на Украине, выступления в новых регионах.
Дронов внесен в черный список War&Sanctions. На ноябрь 2026 г. там собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых украинская разведка связывает с «российской пропагандой».
Накануне в базу ГУР Украины попал российский телеведущий Леонид Якубович.