Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье перезапустят в 2027 году
Автосборочный завод в подмосковном Есипово, ранее принадлежавший Mercedes-Benz, планируют полноценно запустить в I квартале 2027 г. Производство будет организовано с новым технологическим партнером, заявил «Газете.Ru» генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.
По его словам, оборудование немецкого концерна сохранено и упаковано в соответствии с техническими требованиями. Предприятие продолжит выпускать автомобили, однако пока не работает на проектной мощности. Название нового партнера и модели, которые будут собирать на площадке, пока не раскрываются.
Ранее на заводе были замечены пилотные партии автомобилей китайского премиального бренда Exeed, принадлежащего концерну Chery. Однако, по информации издания, теперь площадку планируют задействовать для производства машин другого партнера.
Ольховский также отметил, что в 2027 г. может завершиться формирование модельного ряда автомобильного рынка на ближайшие четыре-пять лет. В дальнейшем конкуренция, по его оценке, сместится в сторону локализации компонентов, объемов производства и снижения себестоимости.
Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» открылся весной 2019 г. Его проектная мощность составляла 25 000 -30 000 автомобилей в год. На предприятии собирали седаны E-Class и внедорожники GLC, GLE и GLS. После ухода немецкого концерна из России в 2022 г. производство остановили, а в апреле 2023 г. активы Mercedes-Benz приобрел холдинг «Автодом».