Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье перезапустят в 2027 году

По его словам, оборудование немецкого концерна сохранено и упаковано в соответствии с техническими требованиями. Предприятие продолжит выпускать автомобили, однако пока не работает на проектной мощности. Название нового партнера и модели, которые будут собирать на площадке, пока не раскрываются.