Жителя Мелитополя задержали за передачу Киеву координат военных объектов

Суд ранее приговорил белгородца к 21 году лишения свободы по делу о государственной измене в пользу Украины. Мужчина забирал из тайников на территории Белгородской области оружие и взрывчатые вещества, а также размещал их в новых схронах. Кроме того, он вел наблюдение за редакциями российских телерадиокомпаний в Москве и передавал сведения о них.