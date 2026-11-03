Жителя Мелитополя задержали за передачу Киеву координат военных объектов
В Запорожской области задержан житель Мелитополя 2001 г. р., подозреваемый в государственной измене за передачу украинской стороне координат объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным службы, мужчина установил контакт через Telegram с представителем украинской террористической организации. По заданию куратора он собирал сведения о расположении объектов территориальных органов военной полиции.
По информации ведомства, подозреваемого задержали при попытке выехать на территорию Украины. На опубликованной ФСБ видеозаписи мужчина признался в содеянном. Он заявил, что передавал данные для последующих ударов по их позициям и был намерен пересечь линию боевого соприкосновения и перейти на украинскую сторону.
Следственный отдел УФСБ по Запорожской области возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд отправил задержанного под стражу.
Суд ранее приговорил белгородца к 21 году лишения свободы по делу о государственной измене в пользу Украины. Мужчина забирал из тайников на территории Белгородской области оружие и взрывчатые вещества, а также размещал их в новых схронах. Кроме того, он вел наблюдение за редакциями российских телерадиокомпаний в Москве и передавал сведения о них.
2 ноября ФСБ предотвратила серию диверсий, которые украинские спецслужбы планировали с помощью самодельных взрывных устройств, встроенных в FPV-очки для управления беспилотниками. Устройства под видом гуманитарной помощи должны были поступить к российским военнослужащим в зону проведения спецоперации.