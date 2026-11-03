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Песков: подготовка встречи Трампа, Си и Путина ведется

Инна Шульгина

Ведется работа по организации встречи лидеров России, Китая и США Владимира ПутинаСи Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Financial Times.

По словам источников издания, официальные лица ведут серьезные переговоры о проведении встречи. В МИД Китая сообщили, что Пекин «поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России», но не упомянули о трехсторонней встрече с Трампом.

2 ноября Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Си на саммите АТЭС. По его словам, во многих случаях повестка дня схожа: «экспресс-анализ положения дел в наших двусторонних отношениях», координация на международной арене, обмен мнениями по всем актуальным вопросам.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и КНР подтвердили готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок. 22 октября президент США Дональд Трамп отмечал, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Он добавил, что повестка встречи может быть шире.

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