Песков: подготовка встречи Трампа, Си и Путина ведется

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и КНР подтвердили готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок. 22 октября президент США Дональд Трамп отмечал, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Он добавил, что повестка встречи может быть шире.