Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,184+0,93%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 476,17-1,47%RTSI968,31-1,47%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,1+0,2%
Главная / Политика /

Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Си на саммите АТЭС

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) ведется, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы ждем с нетерпением эту встречу. Каждый раз мы действительно ждем встреч на высшем уровне с нашими китайскими друзьями», – сказал Песков.

По его словам, во многих случаях повестка дня схожа: «экспресс-анализ положения дел в наших двусторонних отношениях». Песков подчеркнул, что объем взаимодействия и сотрудничества Москвы и Пекина практически невозможно преувеличить, он «гигантский».

«Ну и, конечно, координация на международной арене, обмен мнениями по всем актуальным вопросам», – добавил представитель Кремля.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и КНР подтвердили готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок. 22 октября президент США Дональд Трамп говорил, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Он добавил, что повестка встречи может быть шире.

Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её