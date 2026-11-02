Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Си на саммите АТЭС
Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) ведется, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы ждем с нетерпением эту встречу. Каждый раз мы действительно ждем встреч на высшем уровне с нашими китайскими друзьями», – сказал Песков.
По его словам, во многих случаях повестка дня схожа: «экспресс-анализ положения дел в наших двусторонних отношениях». Песков подчеркнул, что объем взаимодействия и сотрудничества Москвы и Пекина практически невозможно преувеличить, он «гигантский».
«Ну и, конечно, координация на международной арене, обмен мнениями по всем актуальным вопросам», – добавил представитель Кремля.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и КНР подтвердили готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок. 22 октября президент США Дональд Трамп говорил, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Он добавил, что повестка встречи может быть шире.
Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.