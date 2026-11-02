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Лантратова заявила о соблюдении режима тишины в Алешках

Сергей Пахомов
Виктор Антонюк / ТАСС
Виктор Антонюк / ТАСС

Нарушений режима тишины в Алешках Херсонской области не было, а гуманитарная операция прошла штатно. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова на пресс-конференции, посвященной итогам операции.

«Могу сказать, что никаких инцидентов и нарушений режима тишины не было. Все прошло действительно в штатном режиме», – подчеркнула омбудсмен (цитата по ТАСС).

В ходе пресс-конференции 2 ноября Лантратова заявила об официальном завершении гуманитарной операции в Алешках. По ее словам, стороны подписали соглашения на русском и украинском языках, закрепив все этапы гуманитарной миссии.

30 октября Лантратова сообщила о начале передачи жителям Алешек нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. В город доставили продукты, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов. Состав груза формировался с учетом запросов местных жителей.

27 октября – 1 ноября прошла крупнейшая в украинском конфликте с 2022 г. гуманитарная операция по доставке помощи и эвакуации жителей в рамках локального перемирия России и Украины, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

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