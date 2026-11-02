Путин обсудит с главой Дагестана положение дел в республике
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле рабочую встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, в ходе которой обсудит ситуацию в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Один из важнейших регионов нашей страны, многонациональный регион нашей страны, поэтому подробно о делах Дагестана пойдет разговор на этой встрече», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, 2 ноября президент работает в Кремле. В его графике запланированы внутренние совещания и рабочие встречи. Остальные мероприятия будут носить непубличный характер.
15 октября парламент Дагестана избрал Щукина главой республики сроком на пять лет. До этого он временно исполнял обязанности руководителя региона. На этом посту Щукин сменил Сергея Меликова, который ушел в отставку после масштабных весенних паводков.
7 сентября Путин уже проводил встречу с Щукиным. Основными темами переговоров стали ликвидация последствий наводнений, помощь пострадавшим, строительство социальных объектов и поддержка участников спецоперации и членов их семей.