Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,221+1,23%VEON-RX85,7+0,94%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 458,67-2,16%RTSI956,53-2,67%RGBI112,31+0,04%RGBITR778,54+0,13%
Главная / Политика /

Путин обсудит с главой Дагестана положение дел в республике

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле рабочую встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, в ходе которой обсудит ситуацию в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Один из важнейших регионов нашей страны, многонациональный регион нашей страны, поэтому подробно о делах Дагестана пойдет разговор на этой встрече», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, 2 ноября президент работает в Кремле. В его графике запланированы внутренние совещания и рабочие встречи. Остальные мероприятия будут носить непубличный характер.

15 октября парламент Дагестана избрал Щукина главой республики сроком на пять лет. До этого он временно исполнял обязанности руководителя региона. На этом посту Щукин сменил Сергея Меликова, который ушел в отставку после масштабных весенних паводков.

7 сентября Путин уже проводил встречу с Щукиным. Основными темами переговоров стали ликвидация последствий наводнений, помощь пострадавшим, строительство социальных объектов и поддержка участников спецоперации и членов их семей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь