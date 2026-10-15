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Парламент Дагестана избрал Федора Щукина главой республики

Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Новым главой Республики Дагестан избран Федор Щукин, до этого временно исполнявший обязанности руководителя региона.

Он был избран путем тайного голосования депутатов регионального парламента. Срок действия его полномочий составит пять лет.

Щукину 50 лет. Родился в нижегородском селе Починки, карьерный путь Щукина большую часть жизни проходил в Нижегородской области. Перебрался в Дагестан по назначению президента РФ Владимира Путина на должность председателя Верховного суда республики. Глава государства поддержал его кандидатуру на пост руководителя региона 30 апреля.

На этой должности он сменил Сергея Меликова, руководившего регионом с октября 2020 г. Меликов ушел в отставку после наводнений, с которыми столкнулся Дагестан весной 2026 г.

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