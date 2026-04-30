
Главная / Политика /

Будущий глава Дагестана: кто такой Федор Щукин

Президент поддержал кандидатуру председателя республиканского Верховного суда
Елена Дурандина
Федор Щукин
Федор Щукин / Муса Салгереев / ТАСС

30 апреля президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики. В этой должности он сменит Сергея Меликова, руководившего регионом с октября 2020 г. Российский лидер назвал Щукина «человеком порядочным, последовательным и честным». Чем еще известен будущий глава Дагестана – в справке «Ведомостей».

Щукин Федор Вячеславович родился 4 августа 1976 г. в селе Починки Горьковской области (ныне – Нижегородская область). В 1997 г. окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, в 2002 г. – Мордовский государственный университет им. Огарева по специальности «государственное и муниципальное управление».

По информации СМИ, в 1995–1996 гг. работал юрисконсультом передвижной механизированной колонны (строительная организация) областного объединения «Горький мелиорация», в 1996–2004 гг. – в одном из филиалов «Волготрансгаза» (магистральные газопроводы).

В 2000–2004 гг. – депутат земского собрания Починковского района Нижегородской области. Избирался в возрасте 23 лет.

После завершения полномочий в местном органе самоуправления примерно на год стал мировым судьей в родном Починковском районе (участок № 1).

В 2005 г. назначен судьей Починковского районного суда Нижегородской области сроком на три года. В 2009 г. переназначен на этот пост без ограничения сроков полномочий.

В 2013 г. возглавил Семеновский районный суд Нижегородской области, став его председателем сроком на шесть лет. В 2019 г. переназначен на пост.

В 2020 г. стал заместителем председателя Нижегородского областного суда. Одной из вышестоящих инстанций считается Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. В 2018–2024 гг. его возглавлял Магомед Магомедов – уроженец Дагестана и экс-судья Верховного суда России (работал в нем в 1989–2014 гг.).

Во время работы в руководстве областного суда Федор Щукин также возглавлял региональное отделение общественной организации «Российское объединение судей» и среди прочего занимался организацией конференций, шахматного турнира и игр в пинг-понг для коллег.

15 февраля 2024 г. назначен президентом России Владимиром Путиным на пост председателя Верховного суда Республики Дагестан. Во время представления в новом качестве пообещал, что суды в регионе будут «скорыми, правыми и равными для всех».

Имеет четвертый квалификационный класс, присвоенный 16 мая 2013 г. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

