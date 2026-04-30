Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана

Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы ДагестанаЗаместителя полпреда в СКФО Рамазанова могут назначить премьером республики
Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру главы Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики. Он также одобрил кандидатуру заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана.
«Что касается председателя Верховного Суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.
Говоря о Рамазанове, Путин отметил, что он уже успел проявить себя в Дагестане.
Ранее «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к администрации президента (АП), что Рамазанов может быть назначен главой Дагестана. По словам одного из собеседников «Ведомостей», Рамазанов – выходец из силовых структур. В открытом доступе информации о нем нет.
6 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на источники о том, что власти рассматривают возможность перемещения главы Дагестана Сергея Меликова на другую работу.
Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020 г. В 1990-е гг. он служил во внутренних войсках, принимал участие в Первой чеченской войне. В 2011 г. возглавил Объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2014 г. Меликов стал полпредом президента на Северном Кавказе. В 2016 г. президент назначил Меликова замдиректора Росгвардии, а с 2019 по 2020 г. он был сенатором от Ставропольского края.
Щукин назначен председателем ВС Дагестана с февраля 2024 г. В 1997 г. окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского. С сентября 1995 г. по май 2004 г. работал юрисконсультом на промышленных предприятиях Нижегородской области. Избирался депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области III созыва 2000-2004 гг. С мая 2004 г. и по ноябрь 2005 г. работал в должности мирового судьи судебного участка Nº1 Починковского района, с ноября 2005 г. по ноябрь 2013 г. работал в должности судьи Починковского районного суда.