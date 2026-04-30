Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана

Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020 г. В 1990-е гг. он служил во внутренних войсках, принимал участие в Первой чеченской войне. В 2011 г. возглавил Объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2014 г. Меликов стал полпредом президента на Северном Кавказе. В 2016 г. президент назначил Меликова замдиректора Росгвардии, а с 2019 по 2020 г. он был сенатором от Ставропольского края.