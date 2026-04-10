Замполпреда президента в ДФО Магомед Рамазанов может возглавить Дагестан

Замполпреда президента в ДФО Магомед Рамазанов может возглавить ДагестанРанее Владимир Путин направил его в республику помочь с ликвидацией последствий паводков
Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов может быть назначен главой Дагестана. Об этом «Ведомостям» сообщили двое собеседников, близких к администрации президента (АП).
Назначение может чуть задержаться в связи со сложной ситуацией в регионе из-за паводков, однако он рассматривается в качестве основного кандидата. О том, что власти рассматривают возможность перемещения главы Дагестана Сергея Меликова на другую работу, «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники 6 апреля.
Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Дагестане, 7 апреля представил заместителя полпреда в ДФО Магомеда Рамазанова. В ходе совещания президент заявил о необходимости создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане, куда предложил включить представителей федеральных органов власти, «руководителей региона», а также одного из заместителей полпреда в ДФО.
«Я просил сегодня поприсутствовать на нашем совещании Рамазанова Магомеда Исрафиловича. Магомед Исрафилович, вы на Дальнем Востоке сейчас работаете, но я просил бы вас перебраться сейчас в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать на вашей малой родине. Ваши знания обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы», – сказал президент.
Традиционно именно с такой формулировкой президент предлагает человеку возглавить тот или иной регион в качестве врио губернатора. Как писали «Ведомости», сейчас обсуждается смена главы Дагестана, но возможная ротация осложнилась из-за наводнения. Сейчас в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Глава МЧС Александр Куренков сообщил недавно, что в Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Сейчас Рамазанов занимает пост заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Раньше вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев курировал регионы СКФО в правительстве.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», Рамазанов – выходец из силовых структур. В открытом доступе информации о нем нет. «Высока вероятность его дальнейшего назначения на пост главы Дагестана», – говорит один из источников, добавляя, что это довольно неожиданный формат представления президентом заместителя своего полпреда.
Формат инсталляции Рамазанова в дагестанскую ситуацию не предполагает альтернативной предстоящему назначению интерпретации, считает политолог Виталий Иванов.
Один из собеседников сравнивает эту ситуацию с тем, как назначали Мурата Зязикова главой Ингушетии. Зязиков тоже выходец из силовых структур. С января по апрель 2002 г. он был полпредом президента в Южном федеральном округе (тогда Ингушетия входила в состав ЮФО). А в конце апреля 2002 г. Зязиков региональным парламентом был избран главой Ингушетии.
Осенью 2026 г. в Дагестане должны пройти плановые выборы главы региона, который избирается региональным парламентом. Меликов возглавляет регион с 2020 г. На посту губернатора он сменил Владимира Васильева, который сейчас руководит фракцией «Единая Россия» в Госдуме. Президент проводил рабочую встречу с Меликовым в марте 2026 г., но стенограммы на сайте Кремля так и не появилось.
По словам одного из собеседников, Меликов со своей богатой силовой биографией «на хорошем счету». Другой источник «Ведомостей» ранее отмечал, что Дагестан – довольно сложный регион и по субъектам Северного Кавказа [кадровые] решения всегда очень взвешенные.