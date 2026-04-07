Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана, сообщили на сайте кабмина.
Комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. В ее состав вошли глава Дагестана Сергей Меликов, замполпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов, глава Минприроды Александр Козлов.
Кроме того, в списке указаны руководители Роспотребнадзора Анна Попова, Росприроднадзора – Светлана Радионова, Федерального медико-биологического агентства – Вероника Скворцова, Ростехнадзора – Александр Трембицкий, Росгидромета – Игорь Шумаков.
Мишустин также распорядился добавить в состав комиссии представителей министерств и других ведомств.
7 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в регионе. Он заявил, что в состав должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона и один из заместителей полномочного представителя президента.
В ходе заседания президент также поручил оказать всестороннюю поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от паводков. Глава государства в начале мероприятия отметил, что ситуация в регионе носит аномальный характер. По его словам, 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков – подобных показателей не фиксировали с начала метеонаблюдений в 1882 г.