Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Об этом он заявил на совещании по ситуации в регионе.
В состав комиссии должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона и один из заместителей полномочного представителя президента в СКФО, сказал Путин. Комиссию возглавит глава МЧС Александр Куренков.
В ходе заседания президент также поручил оказать всестороннюю поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от паводков. Глава государства в начале мероприятия отметил, что ситуация в регионе носит аномальный характер. По его словам, 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков – подобных показателей не фиксировали с начала метеонаблюдений в 1882 г.
Куренков на заседании сообщил, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Дагестане в связи с масштабными паводками будет повышен до федерального. Он отметил, что во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведется работа по оперативной оценке ущерба.
По данным главы региона Сергея Меликова на 7 апреля, от наводнений в Дагестане пострадали более 6000 человек. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Махачкале, Каспийске, Хасавюртовском и Дербентском районах. Для пострадавших развернуты 55 пунктов временного размещения, где находятся более 700 человек.