Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

В ходе заседания президент также поручил оказать всестороннюю поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от паводков. Глава государства в начале мероприятия отметил, что ситуация в регионе носит аномальный характер. По его словам, 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков – подобных показателей не фиксировали с начала метеонаблюдений в 1882 г.