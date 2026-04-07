Меликов: более 6000 человек пострадали от наводнений в Дагестане
Более 6200 человек пострадали в результате наводнений в Дагестане. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в эфире НТВ.
«Примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», – отметил Меликов. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Махачкале, Каспийске, а также в Хасавюртовском и Дербентском районах. Для пострадавших развернуты 55 пунктов временного размещения, где находятся более 700 человек.
Дополнительно власти проводят обследование русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Проходит проверка документов на застройку в этих зонах, чтобы предотвратить новые разрушения. По словам главы региона, проблема усугубляется незаконным строительством. «Три года я стараюсь с этим бороться, но у меня ничего до этого не получалось. Потому что, к сожалению, в том числе и через обращения в суды, и через обращения в прокуратуру мы получали активное противодействие тех, кто незаконно возвел как индивидуальное строительство, так и многоквартирные жилые дома», – подчеркнул он.
С конца марта в Дагестане и Чечне после сильных дождей остаются подтопленными свыше 1000 домов и приусадебных участков. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме.
Меликов 3 апреля предлагал ввести в республике межрегиональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы эффективно оказать помощь пострадавшим от наводнений.
В этот же день президент России Владимир Путин поручил руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аномальных осадков. Президент также 7 апреля проведет большое совещание, связанное с проблемой наводнений в Дагестане.