Политика /

Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля проведет большое совещание, связанное с проблемой наводнений в Дагестане. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам и проблемам, которые складываются в Дагестане в связи с аномальными погодными явлениями, в связи с паводками, ливнями, затоплениями и т. д. Сегодня президент созовет большое совещание», – сказал представитель Кремля.

Ожидается, что участники заседания заслушают вступительное слово Путина, а затем представят главе государства доклады. Потом начнется обсуждение проблемы, заключил Песков. В совещании примут участие глава администрации президента РФ Антон Вайно, руководитель МЧС Александр Куренков, министры природных ресурсов Александр Козлов, сельского хозяйства Оксана Лут и др.

6 апреля Путин поручил Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аномальных осадков. 5 апреля в Махачкале с подтопленных территорий и из аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек. В пунктах временного размещения находятся 172 человека, включая 75 детей.

