Путин поручил помочь пострадавшим от затоплений жителям Дагестана

Путин поручил помочь пострадавшим от затоплений жителям ДагестанаПрезидент проведет совещание по ситуации в республике
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аномальных осадков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
По словам Пескова, российский лидер по телефону принял доклады Куренкова и Меликова о ситуации в Дагестане, вызванной аномальными осадками и затоплениями. Он поручил 7 апреля провести совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, чтобы детально обсудить ситуацию в республике.
«Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям», – сказал представитель Кремля.
5 апреля в Махачкале из подтопленных территорий и аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек. В пунктах временного размещения находятся 172 человека, включая 75 детей. По словам мэра города Джамбулата Салавова, в результате сильных дождей подтоплено 173 улицы и 3755 домов. Зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, есть угроза обрушения зданий.
Всего на 6 апреля из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы более 4 000 человек, сообщали в МЧС.
3 апреля Меликов предложил ввести в республике межрегиональный режим ЧС для эффективного оказания помощи пострадавшим от наводнений.