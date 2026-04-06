Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поручил помочь пострадавшим от затоплений жителям Дагестана

Президент проведет совещание по ситуации в республике
Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аномальных осадков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, российский лидер по телефону принял доклады Куренкова и Меликова о ситуации в Дагестане, вызванной аномальными осадками и затоплениями. Он поручил 7 апреля провести совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, чтобы детально обсудить ситуацию в республике.

«Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям», – сказал представитель Кремля.

5 апреля в Махачкале из подтопленных территорий и аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек. В пунктах временного размещения находятся 172 человека, включая 75 детей. По словам мэра города Джамбулата Салавова, в результате сильных дождей подтоплено 173 улицы и 3755 домов. Зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, есть угроза обрушения зданий.

Всего на 6 апреля из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы более 4 000 человек, сообщали в МЧС.

3 апреля Меликов предложил ввести в республике межрегиональный режим ЧС для эффективного оказания помощи пострадавшим от наводнений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её