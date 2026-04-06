В Махачкале эвакуировали более 600 жителей из-за подтоплений
В Махачкале в воскресенье из подтопленных территорий и аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» в городской администрации.
«Из подтопленных домов было эвакуировано 325 человек, из четырех аварийных многоквартирных домов – 300 человек», – заявили в администрации города.
В пунктах временного размещения находятся 172 человека, среди них 75 детей. Остальные эвакуированные поехали к родственникам.
Из-за сильных дождей также подтоплено 173 улицы и 3755 домов, написал в своем Telegram-канале мэр города Джамбулат Салавов. Он отметил, что зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, существует угроза обрушения зданий.
5 апреля ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщила, что из-за подмыва грунта в Махачкале обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному многоквартирному дому. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет.
Глава Дагестана Сергей Меликов 3 апреля предложил ввести в республике межрегиональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы эффективно оказать помощь пострадавшим от наводнений.
31 марта МЧС России сообщило, что в Дагестане и Чечне после сильных дождей остаются подтопленными свыше 1000 домов и приусадебных участков. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме, ведут мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с использованием беспилотников, откачивают воду со дворов и из подвалов, очищают территории от мусора и поваленных деревьев.