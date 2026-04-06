В Махачкале эвакуировали более 600 жителей из-за подтоплений

31 марта МЧС России сообщило, что в Дагестане и Чечне после сильных дождей остаются подтопленными свыше 1000 домов и приусадебных участков. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме, ведут мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с использованием беспилотников, откачивают воду со дворов и из подвалов, очищают территории от мусора и поваленных деревьев.