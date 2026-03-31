Более 1000 домов подтоплены в Дагестане и Чечне

В Чечне подтоплены 258 домов и 333 приусадебных участка в 11 муниципальных образованиях и 28 населенных пунктах. Повреждены 17 мостов, из них 12 автомобильных и пять пешеходных. Все 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов уже восстановлены. В селе Новый Беной Гудермесского района начато строительство 100 домов для пострадавших семей.