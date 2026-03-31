Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Более 1000 домов подтоплены в Дагестане и Чечне

Ведомости

В Дагестане и Чечне после сильных дождей остаются подтопленными свыше 1000 домов и приусадебных участков. Об этом 31 марта сообщили в МЧС России.

Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме, ведут мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с использованием беспилотников, откачивают воду из дворов и подвалов, очищают территории от мусора и поваленных деревьев. Пострадавшим также оказывают помощь психологи МЧС.

На реках развернуты дополнительные посты спасателей, силы и средства перераспределяются с учетом снижения уровня воды. В населенных пунктах, где вода уже ушла, приступили к работе комиссии по оценке ущерба.

В Дагестане подтопления сохраняются в четырех муниципалитетах и шести населенных пунктах – 811 жилых домов и 1043 приусадебных участка, а также 55 участков автодорог. Ведется восстановление энергоснабжения и газоснабжения. В пунктах временного размещения находятся 197 человек, включая 53 детей.

В Чечне подтоплены 258 домов и 333 приусадебных участка в 11 муниципальных образованиях и 28 населенных пунктах. Повреждены 17 мостов, из них 12 автомобильных и пять пешеходных. Все 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов уже восстановлены. В селе Новый Беной Гудермесского района начато строительство 100 домов для пострадавших семей.

Сильные ливни прошли в регионе в конце марта и привели к паводкам. 29 марта из подтопленных районов Дагестана эвакуировали свыше 3300 человек. А в Чечне в тот же день вводили режим ЧС из-за непогоды.

Читайте также:Как Северный Кавказ переживает сильнейшее наводнение
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь