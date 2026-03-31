Более 1000 домов подтоплены в Дагестане и Чечне
В Дагестане и Чечне после сильных дождей остаются подтопленными свыше 1000 домов и приусадебных участков. Об этом 31 марта сообщили в МЧС России.
Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме, ведут мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с использованием беспилотников, откачивают воду из дворов и подвалов, очищают территории от мусора и поваленных деревьев. Пострадавшим также оказывают помощь психологи МЧС.
На реках развернуты дополнительные посты спасателей, силы и средства перераспределяются с учетом снижения уровня воды. В населенных пунктах, где вода уже ушла, приступили к работе комиссии по оценке ущерба.
В Дагестане подтопления сохраняются в четырех муниципалитетах и шести населенных пунктах – 811 жилых домов и 1043 приусадебных участка, а также 55 участков автодорог. Ведется восстановление энергоснабжения и газоснабжения. В пунктах временного размещения находятся 197 человек, включая 53 детей.
В Чечне подтоплены 258 домов и 333 приусадебных участка в 11 муниципальных образованиях и 28 населенных пунктах. Повреждены 17 мостов, из них 12 автомобильных и пять пешеходных. Все 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов уже восстановлены. В селе Новый Беной Гудермесского района начато строительство 100 домов для пострадавших семей.
Сильные ливни прошли в регионе в конце марта и привели к паводкам. 29 марта из подтопленных районов Дагестана эвакуировали свыше 3300 человек. А в Чечне в тот же день вводили режим ЧС из-за непогоды.