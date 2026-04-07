Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим от паводков в Дагестане

Глава государства в начале мероприятия отметил, что ситуация в регионе носит аномальный характер. По его словам, 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков – подобных показателей не фиксировали с начала метеонаблюдений в 1882 г. На фоне непогоды 5 апреля произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища в Дербентском районе, что привело к эвакуации жителей ряда населенных пунктов. Есть пострадавшие и погибшие.