Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим от паводков в Дагестане

Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим от паводков в ДагестанеОб этом глава государства заявил на совещании по ситуации в регионе
Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от паводков. Такое заявление он сделал на совещании по ликвидации последствий ЧП.
Глава государства в начале мероприятия отметил, что ситуация в регионе носит аномальный характер. По его словам, 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков – подобных показателей не фиксировали с начала метеонаблюдений в 1882 г. На фоне непогоды 5 апреля произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища в Дербентском районе, что привело к эвакуации жителей ряда населенных пунктов. Есть пострадавшие и погибшие.
Сейчас в нескольких муниципалитетах нарушено электроснабжение, повреждены дороги и мосты. Из-за угрозы оползней и схода селей движение на отдельных автомобильных и железнодорожных участках ограничено или прекращено.
«Подчеркну: федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь», – сказал президент.
Также лидер РФ поручил держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия. Не менее важна работа по оценке ущерба. По словам президента, тут нужно аккуратно и индивидуально работать с каждой пострадавшей семьей.
По данным главы региона Сергея Меликова на 7 апреля, от наводнений в Дагестане пострадали более 6000 человек. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Махачкале, Каспийске, Хасавюртовском и Дербентском районах. Для пострадавших развернуты 55 пунктов временного размещения, где находятся более 700 человек.
Гидрометцентр также предупредил о новой непогоде. С 8 по 12 апреля в регионе ожидаются ливни, усиление ветра с порывами до 27 м в секунду, подъем уровня воды в реках, а также риск схода селей.