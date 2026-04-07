Жертвами наводнений в Дагестане стали шесть человек

Ведомости

В результате наводнений в Дагестане погибли шесть человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании по ситуации в регионе с президентом РФ Владимиром Путиным. Спасены более 200 человек.

«В настоящее время в 10 населенных пунктах Республики Дагестан остаются подтопленными свыше 2000 домов и приусадебных участков», – доложил министр.

По словам Куренкова, эвакуацию провели вовремя, несмотря на стремительный характер ситуации, для приема пострадавших граждан развернуто 55 пунктов временного размещения. Если обстановка в Дагестане будет ухудшаться, то группировка, которая занимается ликвидацией последствий паводка, будет увеличена, отметил глава МЧС.

С конца марта в Дагестане и Чечне прошли сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

5 апреля ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщило, что из-за подмыва грунта в Махачкале обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному многоквартирному дому. 6 апреля администрация Махачкалы заявила, что с подтопленных территорий и из аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек.

