Гидрометцентр предупредил о новых ливнях и сходе селей в Дагестане
С 8 по 12 апреля в Дагестане прогнозируются ливень, ветер с порывами до 27 м в секунду, подъем уровня воды в реках, а также сход селей. Об этом «РИА Новости» сообщил Гидрометцентр России.
5 апреля в Махачкале с подтопленных территорий и из аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек. По словам мэра города Джамбулата Салавова, в результате сильных дождей подтоплено 173 улицы и 3755 домов. Зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, есть угроза обрушения зданий.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что президент РФ Владимир Путин 7 апреля проведет большое совещание, связанное с проблемой наводнений в Дагестане. Ожидается, что участники заседания заслушают вступительное слово Путина, а затем представят главе государства доклады. В совещании примут участие глава администрации президента РФ Антон Вайно, руководитель МЧС Александр Куренков, министры природных ресурсов Александр Козлов, сельского хозяйства Оксана Лут и др.