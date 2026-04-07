Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Баннер заглушка
Главная / Общество /

Гидрометцентр предупредил о новых ливнях и сходе селей в Дагестане

С 8 по 12 апреля в Дагестане прогнозируются ливень, ветер с порывами до 27 м в секунду, подъем уровня воды в реках, а также сход селей. Об этом «РИА Новости» сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные явления затронут Дагестан начиная с 8 апреля и по 12 апреля включительно.

5 апреля в Махачкале с подтопленных территорий и из аварийных жилых домов эвакуировали более 600 человек. По словам мэра города Джамбулата Салавова, в результате сильных дождей подтоплено 173 улицы и 3755 домов. Зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, есть угроза обрушения зданий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что президент РФ Владимир Путин 7 апреля проведет большое совещание, связанное с проблемой наводнений в Дагестане. Ожидается, что участники заседания заслушают вступительное слово Путина, а затем представят главе государства доклады. В совещании примут участие глава администрации президента РФ Антон Вайно, руководитель МЧС Александр Куренков, министры природных ресурсов Александр Козлов, сельского хозяйства Оксана Лут и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте