Чего ждать после совещания с президентом по паводку в Дагестане

Чего ждать после совещания с президентом по паводку в ДагестанеВладимир Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий
Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий масштабных паводков в Дагестане. Об этом он заявил на совещании (по ВКС) с главой республики Сергеем Меликовым, главой МЧС Александром Куренковым, а также руководителями самых пострадавших муниципалитетов – Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов.
По словам президента, людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать о текущей ситуации, а нуждающимся – оказывать медицинскую и правовую помощь. «И, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба», – сказал Путин.
Комиссию, по словам президента, возглавит Куренков. Также Путин попросил принять участие в этой работе на «малой родине» Магомеда Рамазанова – сейчас заместителя полпреда президента в Дальнем Востоке.
Аномальные дожди на Северном Кавказе начались еще 25 марта, рассказал Куренков. Циклон сформировался над акваторией Каспийского моря, основной удар стихии пришелся на Дагестан и Чечню, что вызвало масштабные наводнения. Только за 30 марта в Дагестане выпало три месячные нормы осадков.
Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. Всего в зону ЧС попало до полутора миллионов жителей Дагестана, уточнил Меликов. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли.
Повреждения получили более 6000 приусадебных участков и жилых домов, включая многоквартирные в Махачкале, Буйнакске и Дербенте, а также 842 социально значимых объекта. В отдельных районах было нарушено электроснабжение, пострадали дороги и мосты. Движение на некоторых автомобильных и железнодорожных участках было остановлено или ограничено из-за угрозы схода оползней и селей.
Значительный ущерб был нанесен агропромышленному комплексу.
К ликвидации последствий уже привлечено более 1300 человек и 240 единиц техники, включая авиацию МЧС. Помощь в зоне наводнений оказывают добровольцы, в том числе из других регионах, подчеркнул Меликов. По словам Куренкова, сил и средств достаточно, но в случае ухудшения ситуации их количество увеличат.
Меликов также обратил внимание на необходимость переселения людей из оползнеопасных зон в безопасные районы с жильем и инфраструктурой. Эта проблема усугубляется застройкой в природоохранных зонах. Люди, не успевшие оформить права на жилье, не могут претендовать на полную господдержку. Для них создаются внебюджетные источники финансирования на базе благотворительных фондов, уточнил глава Дагестана.
Сейчас важнее разбирать причины, чем искать виноватых: такие события всегда носят системный характер, считает директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин.
В регионе сохраняется разрыв между фактическим и зарегистрированным населением. В результате управленцы слабо понимают, с какой реальной демографической нагрузкой сталкивается конкретная территория, а значит, точно планировать инфраструктуру сложно, подчеркнул он. Одна из главных причин также связана с качеством градостроительных решений: со слабыми и постоянно меняющимися генпланами, износом ливневок и их обслуживанием, стихийной застройкой, в том числе в зонах влияния рек и проч., отметил Панин.
Ситуация в республике напоминает борьбу с последствиями двух волн паводка в Иркутской области в 2019 г., тогда за случившееся понес ответственность губернатор Сергей Левченко (КПРФ), вспоминает директор Института региональных проблем Николай Юханов. В декабре 2019 г. Левченко подал в отставку, а президент ее принял. Врио губернатора стал Игорь Кобзев (ЕР), работавший до того замглавы МЧС. Главу Дагестана сложно упрекнуть в бездействии, тем более что у него еще есть время для того, чтобы организовать работу по восстановлению территорий, привлечь волонтеров и не тянуть с выплатами, считает эксперт.
Меликов находится в числе губернаторов, которых могут перевести на другую работу уже весной, писали «Ведомости» 7 апреля. Собеседники при этом отмечали, что остается нерешенным вопрос, как менять главу республики в момент, когда Дагестан пытается справиться с последствиями наводнений.