Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Главное из совещания Путина по паводкам в Дагестане

Президент поручил оказать пострадавшим всю необходимую поддержку
Елена Вострикова
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане и поручил властям всех уровней обеспечить поддержку пострадавшим. Участники обсудили масштаб ущерба, санитарную ситуацию и меры помощи.

«Ведомости» собрали главное из заявлений участников совещания.

Президент Владимир Путин:

  • Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать о текущей ситуации.

  • Необходимо держать на контроле санитарную обстановку в пострадавших районах.

  • Важно своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь.

  • По оценке ущерба нужно аккуратно и индивидуально работать с каждой пострадавшей семьей.

  • Сотрудники МЧС вместе с коллегами из других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов действуют скоординированно. Глава государства поблагодарил волонтеров, которые оказывают активную помощь.

  • Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Глава МЧС Александр Куренков:

  • Причиной паводка стал циклон с Каспийского моря. Основной удар пришелся на Дагестан и Чечню.

  • Ситуацию усугубил прорыв дамбы Геджухского водохранилища. Сейчас в регионе остаются подтопленными более 2000 домов и приусадебных участков.

  • Жертвами наводнений в Дагестане стали шесть человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов:

  • Остаются подтопленными более 2000 жилых домов, свыше 2100 приусадебных участков и более 180 участков дорог.

  • Больше 840 социально значимых объектов повреждены в результате наводнения в Дагестане.

  • Дагестан готовится к новой волне непогоды и ее последствиям.

  • Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, сформирован запас дезинфицирующих средств для санобработки территории.

  • В ликвидации последствий наводнения участвуют около 2000 волонтеров, развернуты 43 пункта сбора гуманитарной помощи.

  • Для восстановления поврежденных соцобъектов Дагестан будет заявляться в действующие долгосрочные госпрограммы и нацпроекты.

  • Паводок нанес ущерб агропромышленному комплексу – погибло 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 мелкого скота и свыше 60 000 птиц.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко:

  • Были развернуты мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

  • Организован контроль поступающих лекарственных препаратов, чтобы исключить нарушения температурной цепочки или хранения.

  • В Дагестан для оперативной координации выдвинулись главные специалисты ФЦМК и представители руководства Минздрава РФ.

  • Особое внимание уделяется 110 беременным женщинам в зоне подтопления, вся необходимая помощь им организована.

