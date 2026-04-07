Главное из совещания Путина по паводкам в Дагестане

Главное из совещания Путина по паводкам в ДагестанеПрезидент поручил оказать пострадавшим всю необходимую поддержку
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане и поручил властям всех уровней обеспечить поддержку пострадавшим. Участники обсудили масштаб ущерба, санитарную ситуацию и меры помощи.
«Ведомости» собрали главное из заявлений участников совещания.
Президент Владимир Путин:
Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать о текущей ситуации.
Необходимо держать на контроле санитарную обстановку в пострадавших районах.
Важно своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь.
По оценке ущерба нужно аккуратно и индивидуально работать с каждой пострадавшей семьей.
Сотрудники МЧС вместе с коллегами из других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов действуют скоординированно. Глава государства поблагодарил волонтеров, которые оказывают активную помощь.
Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Глава МЧС Александр Куренков:
Причиной паводка стал циклон с Каспийского моря. Основной удар пришелся на Дагестан и Чечню.
Ситуацию усугубил прорыв дамбы Геджухского водохранилища. Сейчас в регионе остаются подтопленными более 2000 домов и приусадебных участков.
Жертвами наводнений в Дагестане стали шесть человек.
Региональный режим ЧС в Дагестане скоро повысят до федерального.
Глава Дагестана Сергей Меликов:
Остаются подтопленными более 2000 жилых домов, свыше 2100 приусадебных участков и более 180 участков дорог.
Больше 840 социально значимых объектов повреждены в результате наводнения в Дагестане.
Дагестан готовится к новой волне непогоды и ее последствиям.
Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, сформирован запас дезинфицирующих средств для санобработки территории.
В ликвидации последствий наводнения участвуют около 2000 волонтеров, развернуты 43 пункта сбора гуманитарной помощи.
Для восстановления поврежденных соцобъектов Дагестан будет заявляться в действующие долгосрочные госпрограммы и нацпроекты.
Паводок нанес ущерб агропромышленному комплексу – погибло 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 мелкого скота и свыше 60 000 птиц.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко:
Были развернуты мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
Организован контроль поступающих лекарственных препаратов, чтобы исключить нарушения температурной цепочки или хранения.
В Дагестан для оперативной координации выдвинулись главные специалисты ФЦМК и представители руководства Минздрава РФ.
Особое внимание уделяется 110 беременным женщинам в зоне подтопления, вся необходимая помощь им организована.