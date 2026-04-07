Главная / Общество /

Глава МЧС: региональный режим ЧС в Дагестане скоро повысят до федерального

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Дагестане в связи с масштабными паводками будет повышен до федерального, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков.

«Одновременно с этим во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведется работа по оперативной оценке ущерба», – добавил министр.

Он перечислил, что в 25 населенных пунктах республики были подтоплены более 6000 жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог. Кроме того, повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в ряде населенных пунктов нарушено энерго- и газоснабжение.

Куренков также сообщал, что в результате наводнений погибли шесть человек, более 200 человек были спасены. В настоящее время остаются подтопленными свыше 2000 домов в разных населенных пунктах Дагестана.

С конца марта в Дагестане и Чечне прошли сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

