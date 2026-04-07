Третья волна паводков в Дагестане начнется 11 апреля

Глава МЧС Александр Куренков в ходе встречи с Путиным говорил, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Дагестане в связи с масштабными паводками будет повышен до федерального. Он перечислил, что в 25 населенных пунктах республики были подтоплены более 6000 жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог. Кроме того, повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в ряде населенных пунктов нарушено энерго- и газоснабжение.