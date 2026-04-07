Третья волна паводков в Дагестане начнется 11 апреля
Новая волна паводков в Дагестане начнется 11 апреля. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Кремль.
Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что республика готовится к новой волне непогоды и ее последствиям. По его словам, ситуация в области остается сложной.
«Готовимся к той ситуации, которая может сложиться в результате неблагоприятных погодных условий, в том числе по оказанию мер поддержки, необходимой для граждан, так же оперативно, как мы это смогли сделать при первых двух ситуациях», – сказал Меликов.
С конца марта в Дагестане и Чечне прошли сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме.
Глава МЧС Александр Куренков в ходе встречи с Путиным говорил, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Дагестане в связи с масштабными паводками будет повышен до федерального. Он перечислил, что в 25 населенных пунктах республики были подтоплены более 6000 жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог. Кроме того, повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в ряде населенных пунктов нарушено энерго- и газоснабжение.