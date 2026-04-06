В приграничной Белгородской области может смениться губернатор

Чем известен Александр Богомаз

Богомаз стал врио главы региона в 2014 г., избрался в 2015 г., набрав 79,96. Он трижды избирался на пост губернатора региона, причем в последний раз в сентябре 2025 г. Политическая карьера Богомаза стартовала в начале 2000-х с работы в муниципальной власти в Брянской области, потом он был депутатом МСУ, депутатом Брянской облдумы. В 2011 г. избирался в Госдуму, сразу в нее не попал – но получил вакантный мандат в 2012 г. Брянская область, также как и Белгородская, является регионом, граничащим с зоной проведения спецоперации.