В приграничной Белгородской области может смениться губернатор

В приграничной Белгородской области может смениться губернаторТакже обсуждается ротация глав Брянской области и Дагестана, говорят источники «Ведомостей»
Власти обсуждают возможную смену губернатора приграничной Белгородской области Вячеслава Гладкова, рассказали три близких к администрации президента (АП) источника «Ведомостей». Плановые выборы главы приграничного региона должны пройти в сентябре 2026 г., но Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время, отмечают они. Всего ротация затронет три региона, говорят собеседники «Ведомостей».
Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что возможный уход Гладкова связан в том числе с его здоровьем. Поскольку выборы в регионе плановые, то задержки с назначением сменщика быть не должно. К примеру, между назначением главы Тверской области Игоря Рудени полпредом президента на Северо-Западе и врио губернатора (им стал замруководителя ФАС Виталий Королев) прошло больше месяца.
Источник, близкий к АП, полагает, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами. В такой ситуации логично провести ротацию, если есть такая возможность, говорит собеседник «Ведомостей». По словам другого собеседника, рейтинги Гладкова высокие, но, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что губернатор уже отработал один срок, его действительно могут ротировать.
Гладкову 57 лет. Он родился в Пензенской области, юность провел в ЗАТО Пенза-19 (сейчас Заречный), где работал в администрации с 2000 г. на разных должностях, пока в 2009 г. не стал главой города. Он руководил ЗАТО до 2016 г., пока не стал заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике. В 2018 г. стал зампредом правительства Ставрополья.
Врио губернатора Белгородской области Гладков стал в ноябре 2020 г. Он возглавил регион после ухода с должности «тяжеловеса» Евгения Савченко, который руководил Белгородчиной рекордные 27 лет. Тот оставил в качестве врио главы субъекта Дениса Буцаева, но тот в итоге губернатором так и не стал. В сентябре 2021 г. Гладков, выпускник третьего потока «школы губернаторов», на выборах получил 78,79%.
Белгородская область оказалась одним из ближайших регионов к зоне проведения спецоперации. Регион постоянно обстреливается со стороны ВСУ. В ноябре 2025 г. Гладков говорил, что с начала боевых действий в субъекте погибли 409 мирных жителей, около 3000 получили ранения. Часть жителей уехали или проживают в пунктах временного размещения.
В августе 2024 г. в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сам Гладков в 2024 г. был награжден орденом Мужества.
Дальнейшая карьерная траектория Гладкова обсуждается, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Это не единственная перестановка, которую обсуждают этой весной. Не исключено, говорят два собеседника «Ведомостей», что покинет пост и глава приграничной Брянской области Александр Богомаз. Он стал врио главы региона в 2014 г., избрался в 2015 г., набрав 79,96.
Чем известен Александр Богомаз
Также среди губернаторов, которых могут перевести на другую работу, источники «Ведомостей» называют главу Дагестана Сергея Меликова. О том, что он может уйти, «Ведомости» писали 26 марта. Вопрос состоит в том, как менять главу региона, в ситуации с наводнением в республике, говорят источники «Ведомостей». Меликов возглавляет Дагестан с октября 2020 г.
В 1990-е гг. он служил во внутренних войсках, принимал участие в первой чеченской войне. В 2011 г. возглавил Объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2014 г. Меликов стал полпредом президента на Северном Кавказе. В 2016 г. президент назначил Меликова замдиректора Росгвардии, а с 2019 по 2020 г. он был сенатором от Ставропольского края.
По плану в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов семи регионов: Белгородской, Пензенской, Ульяновской областей, Чечни, Тувы, Мордовии, а также Тверской области (там врио назначен в прошлом году). Еще трех глав регионов будут избирать региональные парламенты – в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Из всех вышеназванных регионов дольше всего свои посты занимают глава Чечни Рамзан Кадыров (с 2007 г.) и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (с 2011 г.).