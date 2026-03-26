Весенний «губернаторопад» может быть скромным

Весенний «губернаторопад» может быть скромнымЭтой весной могут ротировать 3–4 губернаторов
Весной может состояться кадровая ротация в руководстве 3–4 регионов. Об этом «Ведомостям» сказали четыре источника, близких к администрации президента.
Собеседники «Ведомостей» говорят, что отставки губернаторов могут быть точечными, поскольку в сентябре предстоят большие выборы депутатов Госдумы. Поэтому много губернаторских кампаний ждать не стоит. Пока по плану в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов семи регионов: Белгородской, Пензенской, Ульяновской областей, Чечни, Тувы, Мордовии, а также Тверской области. Только в последней недавно сменился глава региона: 29 сентября 2025 г. Игорь Руденя перешел на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Вместо него 5 ноября врио губернатора Тверской области был назначен замруководителя ФАС Виталий Королев.
Еще трех глав регионов будут избирать региональные парламенты – в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Из всех вышеназванных глав регионов дольше всего свои посты занимают глава Чечни Рамзан Кадыров (с 2007 г.) и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (с 2011 г.).
Перед федеральной кампанией много губернаторских отставок ожидать не следует, рассуждает один из собеседников «Ведомостей». Под ротацию могут подпасть главы тех регионов, где очень низкие рейтинги, которые могут сказаться и на выборах в Госдуму, говорит источник «Ведомостей».
Кроме того, впоследствии возможны отставки тех губернаторов, которые могут перейти в нижнюю палату парламента, полагает другой собеседник.
Перед принятием кадровых решений проходят дополнительные замеры социологии в регионе, а потом по совокупности их результатов и других факторов принимается решение, отмечает третий источник.
«Мы никогда это не анонсируем», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, планируются ли весной перестановки в губернаторском корпусе.
С кем встречался президент
С начала этого года Владимир Путин встретился только с двумя губернаторами, которым предстоит переизбираться (см.врез). Это глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло. Но традиционного вопроса про участие в предстоящих выборах в открытой части встреч не прозвучало. На сайте Кремля стенограмма со встречи с Меликовым вообще не опубликована.
Все больше вопросов у внутриполитического блока АП к главе Хакасии коммунисту Валентину Коновалову, говорят источники «Ведомостей». Выборы в Госдуму – хорошая возможность главе региона перейти в нижнюю палату, говорят три источника «Ведомостей». В КПРФ не видят Коновалова в качестве депутата Госдумы и он нормально работает на своем посту, говорит другой собеседник. Еще один источник добавляет, что одновременно с выборами в Госдуму «головная боль» в виде выборов в Хакасии сейчас не нужна.
Среди возможных отставников некоторые собеседники называют главу Карелии Артура Парфенчикова. Но источники «Ведомостей» называли его среди кандидатов на ротацию и в прошлом году. Сейчас два собеседника говорят, что в регионе низкие рейтинги власти, что является одним из поводов для замены главы региона. Но Парфенчиков считается человеком председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, что играет в пользу губернатора, отмечает еще один источник.
Также собеседники говорят, что под вопросом судьба губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Слухи про его отставку ходят давно. Но в пользу его сохранения в должности федеральная поддержка и то, что он работает не так давно, с 2024 г., указывают источники. Даже в случае ротации такой губернатор пойдет скорее на повышение, полагает собеседник «Ведомостей».
Кроме того, собеседники «Ведомостей» называли главу Удмуртии Александра Бречалова среди глав регионов, которые могут уйти в отставку. Но после встречи с президентом это вряд ли произойдет в этом году, считают источники.
Плановые выборы губернатора в Удмуртии пройдут в 2027 г. Бречалов свой пост занимает с 2017 г. Схожая ситуация и с Дагестаном. Два собеседника говорили про возможный уход Меликова. Но, как отмечает другой источник, Дагестан – довольно сложный регион и по субъектам Северного Кавказа решения всегда очень взвешенные. Учитывая встречи главы Удмуртии Бречалова и главы Дагестана Меликова с президентом, вероятно, они сохранят свои посты, полагают собеседники.
Глава государства в первой половине года традиционно общается с теми руководителями субъектов Федерации, которые идут на новый срок. Они просят «благословения» у него избраться на новый срок.
Одного критерия, по которому можно объяснить, кого из губернаторов могут поменять перед большой кампанией, нет, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Есть повышенное внимание к главам регионов, у которых этой осенью заканчивается срок полномочий. Пока ни один из них не получал подтверждения о поддержке от президента. Это заявление можно сделать и позже, но публичных сигналов не было. Хотя по некоторым из них и есть сигналы, что они остаются на своих постах».
Возможна ротация губернаторов, у которых полномочия заканчиваются в 2027 г., полагает Виноградов: «Хотя нелогично делать это до выборов в Госдуму, если нет подходящей кандидатуры на замену. Но все же иногда возникает зона риска, если губернаторы не высокорейтинговые. Из 13 губернаторов, которым идти на переизбрание в 2027 г., слабее других выглядят главы Владимирской области и Карелии, но экстренной необходимости в ротации все же не возникало». Остальные предположения носят гипотетический характер, говорит Виноградов.
«В последние годы было немало примеров того, когда меняли середняков или даже крепких губернаторов без очевидных публичных причин типа глав Тамбовской и Свердловской областей. Поэтому линейной формулы просчета вероятности отставки все же нет», – резюмирует Виноградов.
Думская кампания всегда удобный повод для губернаторских замен как до кампании, так и после нее, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Это не обязательно прямо связано с итогами выборов для партии власти, а чаще вписывается в многоходовые комбинации, вызванные ротациями федеральных и региональных чиновников, их переходами между уровнями власти, а также выстраиванием балансов в федеральных элитах. Перед выборами удобнее менять тех глав, которые известны неудачными действиями в публичной сфере или где низок рейтинг партии власти».
Впрочем, всегда важно, чтобы новый глава оказался более успешным публичным лидером, чем предшественник, или чтобы новое назначение не вызвало дисбалансов в элитах и не повлекло за собой слишком ранние многоходовки, подчеркивает Туровский: «Поэтому часть решений могут перенести на осень, если по новой фигуре не договорятся сейчас».