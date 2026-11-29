После вступления в силу поправок, внесенных в мае, в протоколе об основном нарушении достаточно указать только отстранение водителя от управления транспортным средством или задержание машины. Также могут быть указаны оба пункта. Как отмечает РГ, сотрудники Госавтоинспекции уже соблюдают эти нормы. Приказ был издан для того, чтобы привести его в соответствие с действующими требованиями КоАП.