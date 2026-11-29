Минюст утвердил упрощенный порядок оформления нетрезвых водителейПоправки вступили в силу в мае 2026 года
Минюст РФ утвердил приказ МВД по упрощению порядка оформления и задержания нетрезвых водителей и их транспортных средств. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщила «Российская газета». Новый порядок вступает в силу с 6 декабря 2026 г.
Ранее для оформления нарушителя требовались отдельные протоколы. В случае, если сотрудник ГИБДД подозревал, что водитель находится в нетрезвом состоянии, он составлял протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством. После этого проводилась процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (она проходила с использованием видеофиксации или в присутствии двух понятых), а затем составлялся соответствующий акт.
При этом, если результаты процедуры не устраивали сотрудника ГИБДД, водителя отправляли на медицинское освидетельствование. Направление также оформлялось в присутствии понятых или с использованием видеофиксации отдельным документом. Четвертый документ составлялся в случае, если во время медицинского освидетельствования устанавливалось, что водитель прибывает в нетрезвом состоянии, пятый – для задержания транспортного средства, а шестым был рапорт сотрудника ГИБДД.
После вступления в силу поправок, внесенных в мае, в протоколе об основном нарушении достаточно указать только отстранение водителя от управления транспортным средством или задержание машины. Также могут быть указаны оба пункта. Как отмечает РГ, сотрудники Госавтоинспекции уже соблюдают эти нормы. Приказ был издан для того, чтобы привести его в соответствие с действующими требованиями КоАП.
7 августа Верховный суд России признал незаконным лишение прав водителя за нетрезвую езду, если его личность установлена только с его же слов, но не подтверждена документально.