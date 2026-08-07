ВС запретил лишать прав за пьяную езду без документов, удостоверяющих личность

В документе сообщается, что гражданин РФ Дмитрий Шелухин из Новосибирска был лишен водительских прав после выявления сотрудниками ГИБДД у него признаков алкогольного опьянения. Правонарушитель не дал им никаких документов, удостоверяющих личность, но назвался именем Дмитрия Шелухина. Как позже установило следствие, Дмитрием Шелухиным являлся двоюродный брат нарушителя, с которым они были очень похожи.