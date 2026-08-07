ВС запретил лишать прав за пьяную езду без документов, удостоверяющих личность
Верховный суд России признал незаконным лишение прав водителя за нетрезвую езду, если его личность установлена только с его же слов, но не подтверждена документально. Об этом сообщает ТАСС.
В документе сообщается, что гражданин РФ Дмитрий Шелухин из Новосибирска был лишен водительских прав после выявления сотрудниками ГИБДД у него признаков алкогольного опьянения. Правонарушитель не дал им никаких документов, удостоверяющих личность, но назвался именем Дмитрия Шелухина. Как позже установило следствие, Дмитрием Шелухиным являлся двоюродный брат нарушителя, с которым они были очень похожи.
Тем не менее мировой судья признал Шелухина виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мужчина получил штраф в размере 30 000 руб. и был лишен права управления автомобилем на полтора года. После вынесения решения суда реальный Дмитрий Шелухин обратился в Верховный суд.
После рассмотрения обращения реального Шелухина Верховный суд отменил решение мирового судьи.
В феврале Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав жительницы Сочи. Ей не пришло уведомление о судебном заседании. На заседании суд первой инстанции лишил женщину водительских прав на 1,5 года и назначил штраф в размере 30 000 руб.