В ходе других голосований швейцарцы поддержали общенациональный запрет на громкие фейерверки. При этом провалились предложение об изменении налогообложения пар с двойным доходом и инициатива о повышении НДС для финансирования более высоких пенсий. Отклонение этой меры создаст для правительства проблему с финансированием: после референдума двухлетней давности пенсионеры с декабря начнут получать дополнительные выплаты, которые и должен был обеспечить рост НДС. Воскресное голосование не отменит эти доплаты, но заставит Берн искать альтернативные источники финансирования.