Большинство жителей Швейцарии поддержали смягчение правил экспорта вооруженийРеформа позволит поставлять оружие 36 странам
На референдуме в Швейцарии большинство граждан поддержали смягчение ограничений на экспорт вооружений, сообщает Bloomberg. По предварительным данным правительства, инициативу одобрили около 55% избирателей.
Реформа, ранее утвержденная парламентом, позволит производителям продавать оружие 36 преимущественно западным странам, даже если те участвуют в вооруженных конфликтах. В список входят США, большинство европейских государств, Япония, Австралия и Аргентина. Ранее участие в войне, как правило, автоматически приводило к введению швейцарского оружейного эмбарго на основании нейтралитета – например, после атаки США на Иран Берн прекратил выдачу новых лицензий на поставки оружия в Америку.
Швейцарская оружейная промышленность настаивала, что ограничения угрожают ее выживанию. Поводом стало то, что союзники не смогли использовать швейцарское оружие для поставок на Украину, из-за чего часть производителей перенесла производство за границу.
Референдум, как отмечает агентство, стал очередным шагом к смягчению политики нейтралитета. В сентябре избиратели уже отклонили попытку закрепить более жесткое понимание доктрины нейтралитета в конституции, сохранив за правительством возможность применять ее гибко.
В ходе других голосований швейцарцы поддержали общенациональный запрет на громкие фейерверки. При этом провалились предложение об изменении налогообложения пар с двойным доходом и инициатива о повышении НДС для финансирования более высоких пенсий. Отклонение этой меры создаст для правительства проблему с финансированием: после референдума двухлетней давности пенсионеры с декабря начнут получать дополнительные выплаты, которые и должен был обеспечить рост НДС. Воскресное голосование не отменит эти доплаты, но заставит Берн искать альтернативные источники финансирования.
Нейтралитет являлся одним из основных принципов внешней политики Швейцарии. Постоянный нейтральный статус страны был международно признан в 1815 г., а права и обязанности нейтральных государств закреплены в Гаагских конвенциях 1907 г. Швейцария не участвует в вооруженных конфликтах между другими государствами и не входит в военные альянсы, однако может сотрудничать с ними, в том числе в сфере подготовки военных и миротворчества.
При этом действующая политика нейтралитета не запрещает Берну присоединяться к экономическим санкциям. В частности, в 2022 г. Швейцария присоединилась к большинству санкций Евросоюза против России. Федеральный совет считает такие меры совместимыми с нейтральным статусом страны. Впоследствии Швейцария усиливала антироссийские ограничения по мере введения новых санкций Евросоюзом.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее говорил, что Россия не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для проведения переговоров по Украине. Он объяснил такую позицию тем, что от «швейцарского нейтралитета мало что осталось».
Bloomberg 25 ноября сообщал, что стоимость замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 8,5 млрд швейцарских франков ($10,2 млрд).