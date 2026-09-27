Жители Швейцарии проголосовали против ужесточения политики нейтралитета

Нейтралитет является одним из основных принципов внешней политики Швейцарии. Постоянный нейтральный статус страны был международно признан в 1815 г., а права и обязанности нейтральных государств закреплены в Гаагских конвенциях 1907 г. Швейцария не участвует в вооруженных конфликтах между другими государствами и не входит в военные альянсы, однако может сотрудничать с ними, в том числе в сфере подготовки военных и миротворчества.