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Жители Швейцарии проголосовали против ужесточения политики нейтралитета

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

Жители Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу о закреплении в Конституции более строгого нейтралитета страны. Против предложения проголосовали около 69% участников голосования, за – около 31%, сообщается на сайте правительства.

Инициатива предусматривала закрепление принципа «вечного и вооруженного» нейтралитета. Швейцарии предлагалось запретить вступать в военные альянсы и сотрудничать с ними, кроме случаев нападения или непосредственной угрозы нападения на страну.

Кроме того, в случае принятия инициативы Берн не смог бы самостоятельно вводить санкции против государств, участвующих в вооруженных конфликтах. Такие ограничения допускались бы только при их одобрении Советом Безопасности ООН.

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Против ужесточения нейтралитета выступили правительство, парламент и большинство основных политических партий страны. Инициативу поддержала Швейцарская народная партия, а ее бывший лидер Кристоф Блохер направил 2 млн швейцарских франков ($2,4 млн) на кампанию в поддержку предложения.

Нейтралитет является одним из основных принципов внешней политики Швейцарии. Постоянный нейтральный статус страны был международно признан в 1815 г., а права и обязанности нейтральных государств закреплены в Гаагских конвенциях 1907 г. Швейцария не участвует в вооруженных конфликтах между другими государствами и не входит в военные альянсы, однако может сотрудничать с ними, в том числе в сфере подготовки военных и миротворчества.

При этом действующая политика нейтралитета не запрещает Берну присоединяться к экономическим санкциям. В частности, в 2022 г. Швейцария присоединилась к большинству санкций Евросоюза против России. Федеральный совет считает такие меры совместимыми с нейтральным статусом страны.

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